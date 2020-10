WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze kościół + 3 koronawiruswoda święconao. Paweł Gużyński Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Koronawirus. Kropidło nie wypędzi wirusa. O. Paweł Gużyński: "rozumu należy używać" Gościem programu WP "Newsroom" był ojciec Paweł Gużyński. Zakonnik zapytany został o to, czy według niego duchowni we właściwy sposób reagują... Rozwiń ojciec jak patrzę dzisiaj na swoic … Rozwiń Transkrypcja: ojciec jak patrzę dzisiaj na swoich kolegów ze stanu duchownego No to twierdzi że oni dobrze reagują na koronawirusa epidemia No bo mamy sygnały takie że w części kościołów namawia się wiernych do tego żeby zdejmować maseczki mówi się o tym że to jest tylko i wyłącznie jakaś wyimaginować kwestia mówi się o tym że wystarczy kropidła użyć na przykład i koronawirusa nie będzie No mam tutaj pewien pewien pewien problem mówiąc czy części księży właśnie do do do koronawirusa i tej kwestii epidemiologicznych ja będąc w tej chwili mieszkając w klasztorze w Rotterdamie oczywiście mam trudność z precyzyjnym z diagnozowaniem skali tego zjawiska o którym ja jestem świadom że takie rzeczy się zdarzają dostrzegam doniesienia medialne na ten temat i tak że znam mentalność stanu wolnego tak I wiem że wielu księży potrafi wykazywać skłonność do sklepu Ania różnym spiskowym teorią albo takim teorią które ja nazywam przyrostem pobożności pretensją i wiem że to ma miejsce Nie wiem jak duża jest ta skala ale przestrzegam przed tym naprawdę przestrzegam przed tym i przypominam bardzo wyraźnie że największym darem boga dla człowieka jest rozum dość człowieka i rozumu należy używać wśród darów Ducha Świętego jest dar mądrości i dar rozumu i przestańmy za pomocą pseudo pobożności znosić czy kwestionować te dwa największe dary jakimi Pan Bóg obdarzył pana człowieka tylko się nimi właściwie post i wtedy będzie naprawdę okej i znajdziemy balans pomiędzy naszym odniesieniem do pana Boga a konkretem sytuacji w której się znaleźli jeśli ma obecnie czyli sytuacją ładne mi