Koronawirus. Kontrola w szpitalu w Poznaniu po materiale "Uwagi"

Do reportażu odnieśli się także dyrekcja i pracownicy szpitala. Autorom materiału zarzucili manipulację, nierzetelność i brak wiedzy. Przekonują, że nie jest prawdą, by pacjenci pozostawali w nocy bez opieki ani monitorowania ich stanu zdrowia. Są rozważane kroki prawne w tej kwestii ze strony szpitala.

Wstrząsające relacje

- Wołania o pomoc i leżenie na ziemi to nie są jakieś wyjątki. To nie jest manipulacja, my pokazaliśmy rzeczywistość poprzez pacjentów, którzy się do nas zgłosili z prośbą o pomoc - mówił Dreczka.