Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 Jarosław Gowinkoronawirus 1 godzinę temu Koronawirus. Konstytucjonalista o wyborach. Mówi o jedynym sposobie, by je przełożyć Zdaniem konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego z UW obecnie żyjemy w stanie nadzwyczajnym. - Gdybyśmy powiedzieli: a, to jest taki... Rozwiń profesor Andrzej My już w tej chwi … Rozwiń Transkrypcja: profesor Andrzej My już w tej chwili żyjemy w stanie nadzwyczajnym bądź do nim tak dlatego że gdybyśmy powiedzieli A to jest takie nie nadzwyczajny stan nadzwyczajny No to mam zmianę znaczenia pojęć dokonujemy obejścia gwarancji konstytucyjnych Sprzedam przysługują a przecież to są gwarancję wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych mytych gwarancji nie dajemy uchylany jest do mówimy a nie ma stanu nadzwyczajnego A przecież chodzi w szczególności o wyrównywanie strat wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw jest taka ustawa No która przewiduje bardzo konkretne rozwiązania to są rozwiązania dość obciążające Budżet państwa wspólny budżet ale nie ma rady tak się akurat złożyło że inaczej nie możemy uniknąć przeprowadzenia 10 maja zabójczych przecież swoich skutkach potencjalnie jak tylko przez wprowadzenie stanu klęski że było panie profesorze to ja do pytam jeszcze raz Kto w takim wypadku jarosławowi gowinowi doradził taki model zmiany Konstytucji on dzisiaj prasowy mówił wyraźnie że doradzali mu to I konsultował to z wybitnymi ekspertami jest wybitnymi konstytucjonalista mi nie wiem W każdym razie według stanu z według obowiązującego podręcznika prawa konstytucyjnego z to znaczy pod prysznica z którego uczniem jest studentów na Uniwersytecie Warszawskim nie ma takich Ustaw o jakich myśli pan premier Gowin Co znaczy nie ma ustawy o zmianie konstytucji w tym podręczniku autorstwa profesora garlickiego po prostu że jedyną ustawą konstytucyjną jest ustawy o zmianie konstytucji to znaczy jedyną ustawą którą można uchwalić w Konstytucji przewidzianym dla uchwalania ustaw mających moc Konstytucji nie z ustawa o zmianie konstytucji czyli możemy przedłużyć nie prezydenta jeśli mamy przekonanie że to jest wskazane Ale to będzie dotyczyło prezydenta wybranego 10 Gdybyśmy mogli kadencję prezydenta tak sobie przedłużać jak to Patrykowi proponuje to by oznaczało że możemy ją również skracać jak przestanie nam się podobać urzędujący prezydent i znajdzie się odpowiednia większość co mówimy mu do widzenia