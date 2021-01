Koronawirus. Konferencja prasowa ministra zdrowia i szefa KPRM

KPRM nie ujawnił tematu konferencji prasowej - prawdopodobnie będzie ona dotyczyć sytuacji pandemicznej oraz Narodowego Programu Szczepień. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że do dzisiejszego dnia wykorzystano 47 tys. szczepionek. Jednocześnie pojawia się coraz więcej wątpliwości, co do osób, które otrzymują pierwsze dawki wyrobu koncernu Pfizer/BioNTech. Choć obecnie wyszczepiana jest grupa "0" (głównie medycy oraz pracownicy służby zdrowia), to zaszczepieni zostali m.in.: były premier Leszek Miller oraz aktorka Krystyna Janda.