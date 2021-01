Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia [1 stycznia 2021 r.]

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (1453), wielkopolskiego (1249), pomorskiego (1027), kujawsko-pomorskiego (967), zachodniopomorskiego (951), śląskiego (885), warmińsko-mazurskiego (825), łódzkiego (704), dolnośląskiego (647), lubelskiego (388), małopolskiego (388), lubuskiego (343), podlaskiego (307), podkarpackiego (261), świętokrzyskiego (192), opolskiego (179). 242 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

WHO zatwierdziła szczepionkę firm Pfizer & BioNTech

Także w czwartek Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła szczepionkę firm Pfizer & BioNTech do użytku w warunkach epidemii. Decyzja ta otwiera drzwi przed wydawaniem przez poszczególne kraje zezwoleń do jej użycia.

Wraz z wydaniem przez WHO rekomendacji dla stosowania szczepionki, "nastąpi faza informowania krajowych władz medycznych o szczepionce i korzyściach płynących ze szczepień w oparciu o dotychczasowe badania kliniczne" - poinformowała w oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia.

W ocenie ekspertów WHO szczepionka wyprodukowana wspólnie przez amerykański koncern Pfizer i niemiecką firmę farmaceutyczną BioNTech "spełnia wszystkie niezbędne kryteria, gdy chodzi o jej bezpieczne stosowanie i skuteczność".

- To ważny krok gwarantujący dostępność szczepień przeciwko COVID-19 w skali całego globu - oceniła dr med. Mariangela Simao, z-ca dyrektora generalnego WHO, która w odpowiada za kwestie dostępu do lekarstw i środków leczniczych.