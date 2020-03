WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze michał dworczyk + 2 koronawirustłit oprac. Anna Kozińska 2 godziny temu "Koronawirus karą za homoseksualizm". Szef KPRM komentuje słowa księdza - Takiej epidemii nie mieliśmy co najmniej od kilkudziesięciu lat. Dla wszystkich to poważny sprawdzian możliwości funkcjonowania państwa... Rozwiń Ale ten wątek który pojawił się w … Rozwiń Transkrypcja: Ale ten wątek który pojawił się w tym wpisie na Szałko Górskiego Chciałbym zapytać Obawy o Dotyczą bardzo konkretnych O której Tej specustawie Że można rozwiązywać Też nie dopuszczać do niektórych zgromadz Rozp Kampania Możemy się Korona Zabuże kampanię wyborczą że będą zakazy Publicznych spotkań z wyborcami Do tego My tego nie wiemy Jak sytuacja się rozwinie dlatego że ta choroba jest znana od nieco ponad dwóch miesięcy Widzimy jak wygląda sytuacja w innych krajach Europy Na św Dynamika za W Chinach w prawdzie SPA Taki wykres który wczoraj prezentowali W Chinach wyraźnie Ale w Europie w krajach Unii Gwałtownie Jak się robi Wirus zarówno w Europie Trudno to przewidzieć w takim razie są pod uwagę nie w Kancelarii Premiera kancelarii prezydenta Kancelarii Prezesa Rady Taki scenariusze że być może Płynie to w ogóle na kampanię wyborczą i trzeba będzie przesuwać na To już wpływ Na kampanię Dlaczego Dlatego że przecież ten W ostatnich dniach jest głównie temat koronawirusa tego jak pa Przygotować Wpływa natomiast na e Płonie na ile Trzeba będzie podejdź Kroki o których pan mówi Rozwiązywanie zgromadzeń Czy Zakaz To będziemy wiedzieli dopiero W perspektywie najbliższych dni i tygodni No proszę zobaczyć co się dzieje właśnie w euro Nie Zachodni we Włoszech W Niemczech Widać że te kraje Mierzą się z różnymi wyzwaniami problem I nas to też czeka każdy Co przygotowuje się najlepiej jak może Ale Epidemii nie ma Od kilku 10 Co najmniej związków Dla wszystkich To poważne sprawy Możliwości funkcjonowania Dla nas to też Ja mówię o tym poważnym sprawdzianie Dla wszystkich dla Współpracę mówił pan że będą te Domów Czy księża też Dlatego Budzi niepokój jak niektórzy księża próbują wykorzystywać ten temat do zupełnie innych celów ksiądz zwrot Mówi że to jest Za homoseksualizm między I że najlepszą antidotum na koronawirusa jest Modlin Czy księża nie powinni też Od rządu informacje czym Kora Po pierwsze W ostatnią niedzielę była Był odczytywany komunikat Zdrowia Fasola Łukasza Szumowskiego W kościołach Naprawdę jakby też nie było Kanał komunikacyjny dlatego że Nie to są miliony wiernych do których do Śpiewam w każdej grupie zdarzają się mniej roztropny Wypowiedzi dla osoby wierzącej ja Hasło że modli Potrzebna nie budzisz Kontrowersji natomiast no to nie wyłącza Myślenia podstawowych zasad higieny i tak dalej i tak dalej To jest najważniejsze dzisiaj żeby zachować Podstawowe zasady higieny Rozprza Żeby postępować w razie podejrzenia Jest się zaraża W sposób zgodny z procedurami właśnie z informacją o A o tych procedurach Staramy się wszelkimi kanałami komunikacyjnymi do 3:00