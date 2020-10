Koronawirus. Johnson&Johnson wstrzymuje testy szczepionki po "niewyjaśnionej chorobie''

Koronawirus. "Niewyjaśniona choroba" wolontariusza, który testował szczepionkę

Jednym z punktów testów klinicznych jest jednak ustalenie, czy szczepionka nie powoduje niebezpiecznych skutków ubocznych. Wówczas badania są przerywane, a lekarze sprawdzają, czy choroba jest powiązana ze szczepionką, czy to zbieg okoliczności. Niektórzy z ochotników nie muszą otrzymywać badanego leku tylko placebo. Testy J&J obejmują obecnie 60 tys. osób. To jedna z najbardziej zaawansowanych szczepionek na COVID-19.

To kolejne badanie nad szczepionką na koronawirusa, które zostało wstrzymane w USA. Poprzednio przerwano prace nad szczepionką, które prowadzi firma AstraZeneca. Wszystko przez to, że u jednego z wolontariuszy, który zgłosił się do testów, wykryto powikłania neurologiczne. Badania ruszyły już w innych krajach, ale testy w Stanach Zjednoczonych nadal są wstrzymane, ponieważ amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków prowadzi dochodzenie.