Koronawirus. Jerzy Owsiak się rozliczył. "Więcej nie można było kupić"

Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak podsumował w programie WP "Newsroom" działania WOŚP podczas pandemii. Jego zdaniem pieniądze przekazane na walkę z pandemią zostały świetnie zagospodarowane. - Ponad 70 milionów złotych zostało świetnie wydanych, bo to nie tylko te maseczki, czyli materiały ochronne, które po prostu są zużywane na co dzień. Trafiły one to ponad 500 różnych placówek, bo to nie tylko szpitale, ale DPS-y, hospicja, także prywatne (placówki), które potrzebowały takich materiałów. No to jest świetnie wykorzystanie - mówił Owsiak. - Kupiliśmy półtora tysiąca łóżek, kupiliśmy respiratory, kupiliśmy ich dokładnie - o ile pamiętam - 68, bo tyle można było kupić - dodał. Zdaniem szefa WOŚP epidemia była wielkim sprawdzianem dla społeczeństwa i Polacy doskonale sobie z nim poradzili, pokazując swoją solidarność i umiejętność zmobilizowania się w obliczu zagrożenia epidemicznego.