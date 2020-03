WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Koronawirus. Jacek Sasin: Polakom należy się szczerość - W tej chwili nie ma takiej dyskusji, nie mamy w zamiarze, aby ograniczać politykę społeczną. Pieniądze na prowadzone programy społeczne... Rozwiń to że nie mogę już czekać nawet 5 … Rozwiń Transkrypcja: to że nie mogę już czekać nawet 5 minut czy może pan zapewnić że osoby na umowach śmieciowych samozatrudniony nie zostaną zostawione same sobie na pewno nie zostaną zostawione same sobie ile w wiem i znam tę propozycję które zostały przygotowane również że do tej grupy osób będą kierowane pewne rozwiązania zawarte w tym w tym projekcie mamy świadomość jak trudna jest sytuacja wielu Polaków ale też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć bo to trzeba powiedzieć to nie jest tak że my jesteśmy w stanie wyrównać straty w absolutnie wszystkim którzy te straty ponoszą względu na epidemię koronawirusa to jest pakiet rozwiązań które będą wagą pewne konsekwencje tego co dzieje się przede wszystkim w polskiej gospodarce ale nie możemy dzisiaj zapewni ci na pewno Polakom się ta szczerość również należy że nikt dosłownie nic w Polsce nie poniesie z tego powodu straty straty dla gospodarki na pewno będą bardzo duże bardzo wielu obszarach możemy próbować rzeczywiście na tyle na ile państwo ma swoje morze możliwości finansowe i prawne możemy próbować te straty ograniczać i uratować jak najwięcej podmiotów gospodarczych szczególnie tych małych właśnie firm dających to bardzo często podstawy egzystencji w rodzinie i osobom które z nią współpracują to są naprawdę najważniejsze dla nas w tej chwili zadania Natomiast te straty na pewno wszystkie wszyscy po prostu i pojedziemy w takim razie rząd stoi przed takimi dylematami czy ratować gospodarkę czy ratować wszystkie pakiety socjalne które są w tej chwili uruchomione w tej chwili na pewno nie ma takiej dyskusji w żadnym wypadku nie planujemy ani nie mamy w swoim zamiarze w tej chwili Aby ograniczać naszą politykę społeczną na te programy są zabezpieczone w budżecie Ja też przypomnę żeby się dobrze przygotowaliśmy do tego aby ty w dzisiaj wprost takiej sytuacji przed którą stoimy bo mamy w tym na ten rok po raz pierwszy właściwie historii o 30 lat by budżet zrównoważony Dobrego Pasterza konsekwentne zadeklarować że przeznaczy na ratowanie polskiej gospodarki No ale perlatorze o tym rozmawialiśmy przed chwilą naprawdę proszę poczekać na te konkretne rozwiązania które będą zaprezentowane one oczywiście bo tak wynika z prawa każda ustawa musi mieć również pokazane finansowanie czyli to ile kosztuje i skąd te pieniądze będą pochodziły więc proszę poczekać jeszcze chwilę wszystko za chwilę stanie się jasne również jakie to są środki jakie będzie źródło finansowania