Wideo Najnowsze jacek sasin + 2 koronawirusmarek kacprzak oprac. Violetta Baran 18 min. temu Koronawirus. Jacek Sasin o zawieszeniu byłej posłanki Bernadety Krynickiej - Została zawieszona z powodu emocjonalnych i nieodpowiedzialnych wypowiedzi. Wymagamy od osób, które pełnią funkcje publiczne, aby nie ulegały... Rozwiń na głos To co myślał jakie mają po … Rozwiń Transkrypcja: na głos To co myślał jakie mają poglądy jak chociażby do niedawna wasza partyjna koleżanka Bernadeta Krynicka to natychmiast przestaje być członkiem Prawa i Sprawiedliwości no pani Pani rozłożono Pani Bernadeta Krynicka przypomnienie kandyduje w wyborach prezydenckich więc doktorka jest zupełnie inny temat natomiast jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości wierzenia jedna dziewczyna węzłem bo wyborcy nie przedłużyli mandatu nie nie przedłużyli mandatu w ostatnich wyborach parlamentarnych w została zawieszona rzeczywiście w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości spodu emocjonalnych widzialnych wypowiedzi my wymagamy od osób publicznych od tych osób które pełnią różnego rodzaju publiczne funkcji A bycie również działaczem Prawa i Sprawiedliwości nie tylko potem ale działaczem prawa jest przedstawia pewne wymagania wymagamy od takich osób aby nie ulegały zachowaniem paniczny mnie kolportowały nieprawdziwych niesprawdzonych informacji czy czy o sądów bo dziś chyba rzeczywiście z pokoju zimnej krwi i potrzeba takiego metodycznego pozbawionego emocji działania i to dotyczy wszystkich od prezydenta premiera Ministrów polityków a po tych po te osoby które kierują tak kluczowymi dzisiaj obszarami życia jak szpitale czy w ogóle cała sfera służby zdrowia te wypowiedzi pani Bernadety Krynickiej niemające potwierdzę rzeczywistości bo mamy jednocześnie oceny zarówno wojewody służby wojewody jaki Ministerstwa Zdrowia które wskazały rzeczywiście ten szpital jako szpital właściwy do tego żeby być przeznaczony do osób mówią szpitalu w Łomży przeznaczony do szpitala do leczenia osób zarażonych Korona wirusem to co odpowiedzialne decyzje które zostały podjęte i nie powinno być tego typu z tych decyzji szczególnie wtedy kiedy są podejmowane w pewnym nadzwyczajnym stanie który który mamy