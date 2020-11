Koronawirus i zasady pogrzebów. "Nachodzą mnie myśli, czy w urnie był mój ojciec"

Zasady organizowania pogrzebów i postępowania z ciałami zmarłych na COVID-19 przysparzają nam dodatkowych cierpień - zwierzają się Wirtualnej Polsce rodziny ofiar epidemii. Zmarli grzebani są tak, jak wyjęto ich ze szpitalnego łóżka: w piżamie wraz z elementami medycznego wyposażenia: wbitą igłą, opatrunkiem, rurkami, które do czasu zgonu dostarczały tlen.

- Większość rodzin chciałaby mieć możliwość ostatniego pożegnania ze zmarłym. Ostatni raz widziałem tatę, kiedy w trakcie domowej izolacji rodziców przywiozłem im zakupy. Wkrótce potem jego stan się pogorszył. Z dusznościami trafił do szpitala, pod respirator. Walczył trzy tygodnie - mówi Radosław Pietrykowski z Łodzi.

Jego ojciec Czesław, emerytowany oficer wojska i przedsiębiorca, zmarł na początku kwietnia. 71-latek prawdopodobnie zaraził się koronawirusem podczas podróży samolotem do Polski z Francji. Odwiedzał tam siostrę.

- Ze szpitala otrzymałem tylko worek z rzeczami osobistymi i telefon. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Nawet po śmierci nie mogłem go zobaczyć. Była tylko urna z prochami, którą pochowaliśmy na cmentarzu - dodaje Pietrykowski.

"Chcieliśmy pochować go po ludzku"

Wprowadzone na początku epidemii procedury dotyczące pochówków ofiar epidemii obowiązują do dziś. Nie ma mowy o ważnej w polskiej tradycji pożegnania zmarłego przy otwartej trumnie, czy okazania rodzinie zwłok w kostnicy. Nie można ubrać ciała zmarłego, ani też ogolić zarostu, obciąć paznokci, upudrować jego twarzy.

- Czekaliśmy z pogrzebem trzy tygodnie, bo żona i dziecko również mieli koronawirusa - opowiada teściowa 47-letniego Krzysztofa, programisty z Warszawy, który w połowie października zmarł na COVID-19 w swoim domu. - Córka chciała zawieść ubranie do kostnicy, żeby jakoś po ludzku go pochować. Zabronili. Został skremowany w takim stanie, jak zabrali go z domu, bez ogolenia, razem z workiem - dodaje rozmówczyni WP.