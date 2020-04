Koronawirus i Wielkanoc. Burmistrz Stąporkowa i ksiądz w Wielkopolski mają pomysł na święcenie koszyczków

Zaproponowała, by przedstawiciel każdego domu stanął z koszyczkiem na balkonie lub w oknie. Pokarmy poświęcić miałby ksiądz z okna samochodu. Łukomska jest przekonana, że jeśli zgodzą się na to władze, to na pewno również duchowni.

"Nie pozwólmy, by nie spotkać się w Wielką Sobotę z Panem Bogiem. To byłaby moja największa porażka. Jeżeli my nie możemy pójść do Niego, to zróbmy wszystko, żeby On mógł przyjść do Nas" - napisała.