Koronawirus i #LOTdoDomu. Tłumy na lotniskach. Okęcie wprowadziło zmiany

W zeszłym tygodniu rząd we współpracy z PLL LOT uruchomił program #LOTdoDomu. Dzięki tej akcji do Polski wróciło już ponad 12 tysięcy pasażerów.

Zobacz też: Jarosław Kaczyński pracuje z Nowogrodzkiej. "Nie ma zaleceń, by nie przychodzić do pracy"

Rzecznik Okęcia Piotr Rudzki pytany przez nas, czy zdjęcie jest autentyczne i faktycznie zostało zrobione w ostatnich dniach na Okęciu, odpowiada: - Faktycznie na lotnisku Chopina doszło do takich sytuacji, ale to się już nie powtórzy.

Poinformował nas też, że władze lotniska współpracują z PLL LOT i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. - Wszystko po to, by nie dopuszczać do sytuacji, w której jest kumulacja pasażerów i w której kilka rejsów ląduje jednocześnie - tłumaczy. - Chodzi o to, by nie było sytuacji, w której jednocześnie z kilku samolotów wychodzą pasażerowie, by nie powstawały właśnie takie kolejki, jak na wspomnianym zdjęciu - mówi.