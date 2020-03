Koronawirus został zdiagnozowany u Magdy. Miała kontakt z dziesiątkami osób. "Prosze, siedźcie w domu"

Koronawirus w Polsce. Kilka telefonów, apel i testy

Zadzwoniła na infolinię. - Poinformowano mnie, że to pasuje do objawów koronawirusa. Kazali dzwonić do sanepidu. Tam powiedzieli mi to samo i objęli kwarantanną. Kazali skontaktować się z lekarzem nocnej pomocy, bo to była noc. I ewentualnie on miałby zdecydować, czy mam jechać do szpitala. Nie mogłam się tam dodzwonić, więc dzwoniłam bezpośrednio do szpitala, który został ostatnio przekształcony w zakaźny. Skierowali mnie na SOR - później zdążyłam się dowiedzieć, że to fatalny pomysł, by tam jechać, bo zaraziłabym innych pacjentów i lekarzy - opowiada Magda.