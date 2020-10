Koronawirus. Grodzki pod murem? "Nie traktują życia Polaków poważnie"

Koronawirus uderzył w Polskę II falą zakażeń. Do Sejmu trafił projekt ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Nad jego przyjęciem w czwartek będzie głosował Sejm. Rząd, na czele z Mateuszem Morawieckim, domaga się, by swoje prace przyspieszył też Senat.

Tomasz Grodzki zaznaczył, że Senat zachowuje się nadzwyczajnie. - Senat to izba porządnej pracy legislacyjnej. Ma ona prawo trwać 30 dni. Tu będzie to trwało weekend i pół dnia. Wróci to do Sejmu, który i tak zbiera się we wtorek - tłumaczył polityk.