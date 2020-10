Koronawirus. Projekt ustawy "o dobrym Samarytaninie" jest już w Sejmie

Projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19 wpłynął do Sejmu jako przedłożenie poselskie. Ma to przyspieszyć prace nad nim - projekt poselski nie wymaga konsultacji.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w ustawie znajdzie się zapis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla tych lekarzy, którzy w ramach walki z C OVID-1 9, w ramach panującej epidemii popełnią błąd. - Jeżeli ten błąd będzie miał charakter nieumyślny, nie będzie miał charakteru takiego oczywistego zaniedbania, wtedy jest wyłączony rygor sankcji karnej - zaznaczył.

Kancelaria Premiera przekazała na Twitterze, że projekt ustawy zdrowotnej, zwany też ustawą "o dobrym Samarytaninie" to m. in: bezpieczeństwo prawne dla lekarzy walczących z Covid-19; 200 proc. dodatku za walkę z Covid-19; 100 proc. wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków; możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy.

To jednak tylko część zapisów, które znalazły się w projekcie. Jak informuje rmf24.pl duża część przepisów dotyczy delegowania lekarzy i pielęgniarek do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zgodnie z nimi samorządy będą miały 7 dni od wejścia ustawy w życie na przygotowanie listy wszystkich lekarzy i pielęgniarek, które można skierować do pracy.