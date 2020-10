Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Raport Ministerstwa Zdrowia

W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to: 183 248/3 614 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach zajętych jest obecnie 8 375 łóżek "covidowych". 672 pacjentów jest podłączonych do respiratora. Na ten moment kwarantanną objętych jest 304 567 osób. Kolejne 46 864 osoby znajdują się pod nadzorem epidemiologicznym.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia. Ekspert komentuje

- Problem polega na tym, że my nie do końca rozumiemy, jakie są mechanizmy określania tych obostrzeń. Dlaczego rząd zamyka akurat te obszary, a nie inne. Rozumiemy, że to jest strategia "środka", żeby nie robić całkowitego lockdownu - wyjaśnia w rozmowie z WP prezes Fundacji "Instytut Profilaktyki Zakażeń".