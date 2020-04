Koronawirus. Fujifilm zapowiada kliniczne próby leku. Odbędą się w USA

Koronawirus. USA przeprowadzi próby leku od Fujifilm

Jak donosi "New York Tmes", pod koniec marca koncern informował o rozpoczęciu testów w Chinach. Te odbyły się na początku kwietnia. Badania były też przeprowadzone we Włoszech, w regionach najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa. Testy prowadzone są także Japonii. Tam wkrótce wejdzie II faza prób leku.

Koronawirus. Nie tylko USA. Fujifilm pomoże też innym

Teraz Japonia przekaże go 20 najbardziej potrzebującym państwom. Co ważne, potrzebujący dostaną Avigan za darmo. Oprócz USA, wśród państw wymienionych przez japoński MSZ są: Czechy, Indonezja i Birma.

Avigan (fawipirawir) do użytku w Japonii został dopuszczony w 2014 roku. Ma on jednak skutki uboczne, co ogranicza jego użycie. To, dopuszczone jest jedynie w przypadku pojawienia się epidemii, które nie są w stanie zwalczyć inne wirusy.