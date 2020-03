Koronawirus. Dwójka Polaków utknęła w Boliwii: "Nie mamy jak wrócić do domu"

Koronawirus w Boliwii. Granice zamknięte

Z dziewczyną do Polski miał wracać 14 kwietnia. W samolot mieli wsiąść w Santiago, stolicy Chille i przez Madryt polecieć do Berlina. A potem wrócić do Polski. - Do miejscowości Copacabana w Boliwii dotarliśmy dwa tygodnie temu. Od tego momentu nie mamy jak się stąd wydostać - opowiada Zimny.

Koronawirus w Boliwii. Konsulat próbuje pomóc

- Ciężko to wszystko opisać. Nikt nie może nam pomóc. Do Boliwii nie zostanie wysłany rządowy samolot. Jest tu tylko 13. Polaków w różnych częściach kraju - opowiada Zimny. Jak tłumaczy w czwartek wieczorem rozmawiał z Ambasadorem RP w Peru. - Ambasador wyjaśnił mi, że granice są zamknięte i nie może załatwić transportu do Peru. Przekazał wszystkie informacje do konsulatu w Boliwii. Teraz czekamy. Dostaliśmy też alternatywne rozwiązanie, żeby polecieć w sobotę do Paryża z Santa Cruz. Ale nie możemy się tam dostać, bo musimy dojechać do La Paz 150 km i mieć oficjalny transport, na który będzie zgoda. A stamtąd do Santa Cruz 900 km dalej - mówi Zimny.