Koronawirus. Dr Grzesiowski opowiedział, co widział w małych miejscowościach

Podczas długiego weekendu w całej Polsce zaobserwować można było tłumy turystów, którzy wyjechali odpocząć. Czy rozluźnienie w społeczeństwie może spowodować nagły wzrost liczby zakażeń koronawirusem? O komentarz poprosiliśmy dr. Pawła Grzesiowskiego. - To, że w tej chwili jest mniej zachorowań, jest faktem. Sam skorzystałem z tych wolnych dni i wyjechałem na długi weekend, żeby wypocząć. Ja tu nie widzę niczego sprzecznego. To, że wyjeżdżamy, odpoczywamy, jest czymś absolutnie normalnym - powiedział w programie "Newsroom" WP ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. Podkreślił jednak, że "zupełnie czymś innym jest namawianie nas do lekkomyślności, czyli mówienie o tym, że możemy zapomnieć o wirusie". - To są zupełnie dwie różne sprawy. Mamy wypoczywać, ale być czujni, świadomi i w odpowiednim momencie sięgnąć po maseczkę, alkohol do dezynfekcji rąk, czy zachować dystans - wyjaśnił lekarz.

