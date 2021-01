Koronawirus. "Dostajemy mniej szczepionek niż można wykorzystać"

Michał Dworczyk odpowiada Jarosławowi Kurskiemu

Szczepionka na COVID. Ruszają zapisy na szczepienia grupy pierwszej

We wtorek wieczorem do Polski dostarczone zostaną pierwsze szczepionki Moderny. Partia 29 tysięcy szczepionek prawdopodobnie w czwartek będzie dystrybuowane do wybranych szpitali węzłowych. Od 15 stycznia ruszy akcja zapisów na szczepienia wśród grupy pierwszej - na początku szczepionkę przyjmą osoby, które ukończyły 80 lat, potem te z grupy 70 plus, a w dalszej m.in. nauczyciele i pracownicy służb mundurowych.