Koronawirus. Donald Trump już w Białym Domu. "Nie dajcie się zdominować"

Koronawirus. Donald Trump w Białym Domu. "Nie bójcie się koronawirusa"

Sam Donald Trump na bieżąco relacjonował swoje wyjście ze szpitala. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, zakażony koronawirusem prezydent zamieścił tweet, w którym apelował do Amerykanów "by nie obawiali się koronawirusa" .

Trudny wybór w PiS. "Albo wyborcy, albo Kaczyński"

Donald Trump w Białym Domu. Ściągnął maseczkę i zasalutował

To samo powtórzył już po powrocie do Białego Domu. Donald Trump nagrał na balkonie rezydencji film, w którym zwrócił się do mieszkańców Ameryki. - Nie bójcie się koronawirusa. Nie dajcie mu się zdominować, nie bójcie się go. Pokonamy go. Mamy najlepszy sprzęt medyczny i lekarstwa - przekonywał Donald Trump.