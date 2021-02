Koronawirus. Czy pod koniec maja odpoczniemy od pandemii? Twórca szczepionki odpowiada

Począwszy od połowy marca, śmiertelność wśród osób starszych zaszczepionych w pierwszej kolejności powinna zacząć spadać, przy założeniu, że szczepienia będą postępować, wyjaśnił Sahin. Jego zdaniem, do późnego lata powinniśmy w znacznie lepszym stopniu panować nad pandemią, pod warunkiem, że wystarczająco dużo ludzi się zaszczepi. Tłumaczył, że nie oznacza to, że nie będzie więcej nowych zakażeń, "ale że możemy mieć normalne życie".

Koronawirus i szczepionka przeciw COVID-19. Możliwa trzecia dawka

Zapytany przez magazyn "Der Spiegel", czy najpóźniej w przyszłym roku będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki, Sahin przyznał, że właśnie tak uważa. – Choćby po to, by utrzymać szeroką ochronę szczepienną w populacji – wyjaśnił. Jego zdaniem w grę może wchodzić również szczepionka przypominająca co dwa lata, która będzie dostosowana do szalejących wówczas mutacji. – Podobnie jak w przypadku grypy. Mogłaby to być dla nas nowa normalność – ocenił.