Koronawirus. Czwarta fala zachorowań w Hongkongu?

Życzylibyśmy sobie, żeby w Polsce notowano tyle zachorowań na koronawirusa, co obecnie w Hongkongu. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam zaledwie 112 przypadków COVID-19. To bardzo niewiele w porównaniu z naszymi ponad 13 tys. przypadków, mieszkańcy Hong Kongu podchodzą jednak do koronawirusa niezwykle poważnie.