Koronawirus. Częstochowa. Zmarła lekarka upamiętniona tablicą

Na uroczystości odsłonięcia tablicy obecny był m.in. dyrektor szpitala zespolonego senator Wojciech Konieczny. - Ta tablica to wyraz wdzięczności częstochowskiego społeczeństwa. To dzięki niej rozbudował się SOR. To, w jaki sposób dźwignęła ten oddział, sprawiło, że zdołaliśmy również skutecznie mierzyć się z epidemią - mówił lekarz.