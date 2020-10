Koronawirus. Czechy. Prawie 15 tysięcy nowych przypadków w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 14 968 osób. To o około 3 000 więcej niż we wtorek. Obecnie w Czechach jest 124 000 zarażonych. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło tam 1 739 osób, z czego 253 w tym tygodniu.

Koronawirus w Czechach. Drastyczne obostrzenia

Ograniczono też znacznie możliwość przemieszczania się ludzi. Mieszkańcy Czech mogą wychodzić do pracy, do lekarza lub do sklepu. Mogą też odwiedzić rodzinę lub wyjechać za miasto, np. do lasu lub własnego domku letniskowego.