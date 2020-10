Koronawirus. Czechy walczą z COVID-19, będą kolejne obostrzenia

Środa po raz kolejny w ciągu ostatnich dni okazała się rekordowa pod względem liczby zakażeń koronawirusem w Czechach. Odnotowano aż 11 984 przypadków COVID-19 . To największy wynik od początku pandemii.

Czeski rząd od kilkunastu dni bacznie przygląda się sytuacji i w końcu doszedł do wnioski, że nie ma innego wyjścia jak faktyczny lockdown kraju. Nowe obostrzenia, znane tak dobrze z wiosennych miesięcy, wejdą w życie w czwartek i będą obowiązywać do 3 listopada. Restrykcje podzielono na trzy grupy, dotyczące poruszania się, funkcjonowania urzędów oraz ograniczeń w usługach i handlu.

Co się zmieni? Przede wszystkim mobilność samych Czechów. Rząd wprowadził zakaz wychodzenia z domu z wyjątkiem drogi do pracy lub domów oraz kontaktów z innymi ludźmi. Można się poruszać maksymalnie w dwie osoby, z wyjątkiem sytuacji, gdy są to osoby wspólnie mieszkające.