Będą konsekwencje dla niezaszczepionych? Niedzielski mówi wprost

Adam Niedzielski zdradził w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, co może czekać osoby, które nie zaszczepią się przeciwko COVID-19. - Są takie obszary, przed którymi szczepienie stanowi zabezpieczenie. Mówimy tu chociażby o ryzyku związanym z kontaktem z innymi chorymi, bo kwarantanna nie dotyczy osób zaszczepionych. To samo w wakacje będziemy widzieli przy przekraczaniu granicy - przekazał minister zdrowia i dodał, że są "pewne naturalne konsekwencje" nieprzyjęcia szczepionki na COVID-19. Adam Niedzielski przyznał, że według statystyk 90 tysięcy osób, które się zaszczepiło, zachorowało na COVID-19. - Ta liczba stosunkowo wydaje się duża, ale ponad 90 proc. z tej liczby, to są osoby, które zachorowały między pierwszym a drugim szczepieniem - wskazał rozmówca Mateusza Ratajczaka. - Jeśli chodzi o osoby w pełni zaszczepione, to mamy raptem 8 proc. populacji - podkreślił gość WP i dodał, że jest to przekonujący argument do tego, aby przyjąć szczepionkę na COVID-19.