Koronawirus. Były szef GIS: Niezaszczepieni będą kreatorami jesiennej fali

O komentarz do aktualnej sytuacji pandemicznej poproszony został w TVN24 Marek Posobkiewicz , w latach 2012-2018 główny inspektor sanitarny.

- Ważne jest dotarcie wszelkimi możliwymi sposobami do głów tych osób wątpiących, które się jeszcze zastanawiają. (...) Na szczęście większość społeczeństwa mamy mądrą, ale oprócz tej części jest niestety sporo takich osób, które nierozważnie podchodzą do tego, co się w tej chwili dzieje w Polsce i na świecie - przekazał lekarz.