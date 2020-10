Koronawirus burzy plany PiS. Kaczyński zdecydował ws. kongresu

Koronawirus pokrzyżował plany PiS. Kongres przełożony

Jak dodał, z powodu epidemii koronawirusa kongres PiS zostanie przełożony najpewniej dopiero na przyszły rok. Decyzja co do konkretnego terminu jeszcze nie zapadła.

Co istotne, to kongres wybiera prezesa partii. Miała to być wyłącznie formalność - szefem PiS pozostanie Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy pełni tę funkcję od 2003 roku.