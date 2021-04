Koronawirus. Brytyjczycy i odporność zbiorowa. Ważny komunikat

Brytyjscy eksperci z University College London poinformowali, że według ich modeli w poniedziałek 12 kwietnia odsetek osób, które chronione są przed zakażeniem, sięgnie 73,4 proc. Ma to być punkt, w którym społeczność uzyskuje odporność zbiorową, czyli taką, która może oznaczać "wycofanie się" koronawirusa.

- To jest jak reakcja łańcuchowa. Jeśli usunie się możliwość przenoszenia wirusa przez jedną osobę na więcej niż jedną następną, wtedy on wymrze- powiedział w rozmowie Sky News prof. Karl Friston z UCL.

- Jest to ważny kamień milowy, który sugeruje, że jest mało prawdopodobne, aby po lecie lub jesienią nastąpił gwałtowny wzrost liczby ofiar śmiertelnych lub hospitalizacji - wyjaśnił prof. Friston, pytany o rozwój sytuacji w Wielkiej Brytanii.

Koronawirus. Dane na temat szczepień w Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych, że już co trzecia osoba powyżej 60. roku życia otrzymała co najmniej pierwszą dawkę szczepionki. Niedzielski dodał, że chodzi o ok. 3,3 mln osób.