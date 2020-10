Koronawirus. Biskup chce ustawiać krzyże morowe przy drogach

Biskup Piotr Libera zwrócił się do wiernych z apelem aby przestrzegali zasad reżimu sanitarnego. Podkreślił, że choroba paraliżuje życie społeczne, w tym życie parafii, w których dochodzi do zakażeń, a dostęp do sakramentów jest utrudniony. - Proszę, aby duszpasterze pamiętali i ciągle przypominali wiernym o obowiązku zasłaniania nosa i ust w naszych świątyniach podczas wszelkich zgromadzeń - dodawał biskup.

Poza stosowaniem się do norm, zakazów i częstym dezynfekowaniu rąk (biskup upomina księży, aby instalowali dozowniki z płynem dezynfekującym przy wejściach do kościołów), duchowny proponuje wiernym modlitwę różańcową do Najświętszej Dziewicy "Uzdrowienia Chorych" oraz do św. Rocha, będącego patronem lekarzy i "chroniącym od zarazy".