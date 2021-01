Koronawirus. Będzie można wybrać szczepionkę? Michał Dworczyk mówi, jak będzie

- Jutro przyjeżdża do Polski pierwsza partia szczepionki Moderny. Do końca stycznia dotrze do Polski 70 tys. dawek, do końca pierwszego kwartału ok. 840 tys. dawek. Pozwoli nam to zaszczepić szczepionką Moderny ok. 420 tys. pacjentów - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit". Pytany, czy będzie można wybrać, którą szczepionkę się woli: Pfizera czy Modernę, odparł: "Na tym etapie jeszcze nie, z czasem będzie taka możliwość". - W określonych punktach będą wykorzystywane szczepionki jednego producenta. Jeśli będzie panu w sposób szczególny zależało na szczepionce konkretnego producenta, to będzie pan musiał znaleźć i zgłosić się do punktu, w którym ta szczepionka jest wykorzystywana. Nie będzie tak, że w każdym punkcie będzie trzy czy cztery rodzaje szczepionek - wyjaśnił Dworczyk.

