Koronawirus. Będzie kolejny lockdown? Piotr Müller zabrał głos

Piotr Müller odniósł się do sobotnich wydarzeń na Krupówkach. Rzecznik rządu zdradził, czy w związku z takim zachowaniem, rząd zdecyduje się na kolejny lockdown. Polityk odniósł się także do tematu powrotu dzieci do szkół.

Share

Piotr Müller odniósł się do sobotnich wydarzeń na Krupówkach Źródło: East News , Fot: Rafal Gaglewski