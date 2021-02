Koronawirus w Polsce. Tłum na Krupówkach. Zaskakująca ocena

- Tłum na Krupówkach w Zakopanem, tak, jak widziałem go w telewizji, to nie jest nic strasznego z punktu widzenia epidemicznego. Ludzie zachowywali dystans. Ponadto w zimie, gdy oddychamy, to nasz oddech błyskawicznie leci do góry - uznał Sośnierz.