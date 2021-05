Koronawirus. Artystka z Holandii kwestionowała wirusa. Ma COVID-19 i się tłumaczy

Rachel Velberg to popularna w Holandii artystka. Wcześniej kwestionowała ona szkodliwość koronawirusa. Twierdziła, że to "niegroźna grypa". Velberg przez COVID-19 trafiła do szpitala. "Wirus to nie żart" - twierdzi obecnie artystka.

Koronawirus. Pobyt w szpitalu (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Getty Images