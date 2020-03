Koronawirus. Antoni Macierewicz broni Kościoła i uderza w Unię Europejska

Koronawirus. Antoni Macierewicz podkreśla, że "trudno mu zrozumieć, że na głównego wroga wybrano Kościół". - Dlaczego atakuje się księży i episkopat? - pyta. Zwraca też uwagę, że Unia Europejska, która "do tej pory chciała decydować o wszystkim" teraz tak o sobie nie daje już znać.

- Dlaczego atakuje się księży? Dlaczego atakuje się episkopat? Dlaczego próbuje się przenieść społeczne lęki i skierować je właśnie przeciwko katolikom, księżom, Kościołowi? Trudno to jest naprawdę zrozumieć. (...) Próbuje się skierować społeczne obawy przeciwko katolikom i Kościołowi. To po prostu haniebne i obrzydliwe oraz absurdalne - dodał były minister obrony narodowej.

Powiedział też, że niewiedza na temat koronawirusa jest "największym powodem niepokoju". Ale, jak zanzaczył, "Polska się w tej całej sprawie wyróżnia niesłychanie pozytywnie". - Mało który rząd i mało kiedy się tak zdarzyło w Polsce, żebyśmy byli tak dobrze przygotowani do zachowania się w tej sprawie. Akurat teraz rzeczywiście daliśmy pokaz naszej sprawności, siły, naszego zsynchronizowania i zorganizowania oraz zdolności do opanowywania paniki. To dobrze świadczy o Polakach i to bardzo dobrze świadczy o obecnej administracji - mówił Macierewicz.