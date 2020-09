Koronawirus. Alarmujące dane. WHO: wkrótce więcej zgonów z powodu COVID-19

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spodziewają się wzrostu liczby przypadków śmiertelnych w październiku i listopadzie. - Będzie trudniej - powiedział dyrektor regionalny WHO w Europie Hans Kluge w rozmowie z agencją AFP. Przypomniał, że obecnie rośnie liczba nowych zachorowań w Europie, choć liczba zgonów z powodu COVID-19 utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie.

- Świat nie chce dziś słuchać takich złych wiadomości, a ja to rozumiem – powiedział Kluge. Jednak w październiku i listopadzie "będziemy obserwować wzrost śmiertelności”. Urzędnik WHO z Kopenhagi ostrzegł przed zbyt wygórowanymi oczekiwaniami wobec szczepionek . - Wciąż słyszę: "Szczepionka będzie końcem pandemii". Oczywiście, że nie! - powiedział.

Na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy szczepionka pomoże wszystkim grupom ludności. Są przesłanki, by sądzić, że pomoże jedynie niektórym. - A jeśli do tego będziemy musieli zamawiać różne szczepionki, to będzie logistyczny koszmar - ostrzega Kluge.