Koronawirus. 140 Polaków na kwarantannie w Egipcie. Sytuacja się wyjaśniła

Polacy, którzy we wtorek wylecieli do Egiptu i zostali skierowani na kwarantannę, mogą wyjść z hotelowych pokojów. Powtórne testy wykazały, że zakażonych jest 4, a nie ok. 140 turystów.

Koronawirus. Egipt. Polacy utknęli na kwarantannie. Otrzymali fałszywe wyniki (PAP)