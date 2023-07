Korki na zakopiance. "W drugą stronę nie jest lepiej"

W najbliższych dniach pogoda zdecydowanie może zachęcać do wyjazdów. Prognozy pogody jasno wskazują, że począwszy od soboty czeka nas bardzo upalny tydzień. Lokalnie spodziewać można się nawet 34-35 st. C. W województwach południowych, zachodnich i centralnej części Polski na tremometrach 30-33 st. C. Reszta kraju powinna spodziewać się temperatur od 26 do 29 st. C.