Korea Północna wystrzeliła rakietę. "Niezidentyfikowany pocisk"

Kolejne groźby Korei Północnej. Zmiana doktryny

W niedzielę Korea Północna wystrzeliła do morza rakietę, którą władze Korei Południowej oceniły jako pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Była to najnowsza z rekordowej serii prób rakietowych Pjongjangu. W tym roku przeprowadził on już testy ponad 30 rodzajów broni balistycznej, w tym po raz pierwszy od 2017 roku międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM).