Korea Północna. Stan zdrowia Kim Dzong Una budzi pytania. Oczy świata patrzą na jego siostrę Kim Jo Dzong

Korea Północna. Kim Dzong Un w ukryciu. Różne scenariusze

Z części plotek wynika, że Kim Dzong Un nie żyje. Sceptycznie do tej teorii podchodzi doradca prezydenta Korei Południowej . Jak donosi agencja Reutera, zdaniem Kim Jeon-chula dane wywiadowcze pozwalają stwierdzić, że "z całą pewnością" w Korei Północnej nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Minister Kim Jeon-chul uważa także, że plotki dotyczące operacji serca Kim Dzong Una są nieprawdziwe. Według jego danych szpital, w którym miało dojść do operacji, nie ma możliwości przeprowadzenia takiego zabiegu. Sama Korea Północna zaprzecza takim doniesieniom .

Korea Północna. Kim Dzong Un żyje? Media informują o listach przywódcy

Innego zdania jest przewodniczący komisji ds. zagranicznych i zjednoczenia w Zgromadzeniu Narodowym Korei Południowej Yoon Sang-hyun. - Od 11 kwietnia nie ma żadnych informacji wskazujących na to, że podejmuje decyzje polityczne, co prowadzi do wniosku, że jest chory lub izolowany z powodu obaw związanych z koronawirusem - mówił Yoon.

Korea Północna. Kim Dzong Un znikł. Siostra następcą?

To, co wiadomo na pewno, to fakt, że w 2017 roku znalazła się na czarnej liście Stanów Zjednoczonych. Wraz z najważniejszymi politykami Korei Północnej została oskarżona o rażące łamanie praw człowieka. Sama Kim Jo Dzong jest określana jako agresorka, która dąży do utrzymania sztywnej polityki cenzury.