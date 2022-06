Korea Północna grozi wywózkami z Rosji

Władze północnokoreańskie zmuszają ostatnio północnokoreańskich pracowników w Rosji do wpłacania datków na rzecz Partii Robotniczej. Jednocześnie Pjongjang grozi przymusową repatriacją tym pracownikom, którzy przez kilka miesięcy nie wpłacali na "fundusz partyjny", co doprowadziło do spekulacji, że wkrótce zostanie wznowione połączenie kolejowe między Koreą Północną a Rosją.