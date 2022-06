Tajemnicza jelitówka dręczy Koreańczyków. Kim Jong Un śpieszy z pomocą

Prowincja South Hwanghae jest kluczowym regionem rolniczym Korei Północnej, a obawy związane z wybuchem epidemii mogą przyczynić się do chronicznych niedoborów żywności. Kraj zmaga się też z falą infekcji COVID-19. Brakuje jednak testów do wykrywania koronawirus, więc oficjalne raporty ograniczają się jedynie do podawania statystyk zgonów, do których doszło w wyniku "gorączki". Do tej pory zanotowano tylko 73 ofiary śmiertelne, przy zarejestrowanych od końca kwietnia tego roku ponad 4 milionach osób z objawami gorączki.