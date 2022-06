"Największy test w historii". Korea Północna wystrzeliwuje pociski

O kolejnych militarnych próbach Pjongjangu poinformował szef sztabu Korei Południowej. Do wystrzelenia ośmiu pocisków balistycznych krótkiego zasięgu doszło w niedzielę. Wystrzelonych zostało osiem pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które spadły do morza w pobliżu wschodniego wybrzeża kraju. Testy Kima spotkały się z gniewną reakcją Japonii, która oświadcza: "to dłużej nie będzie tolerowane".