"Specjalny delegat" Korei Północnej. FBI poszukuje Katalończyka, który pomagał w zdobywaniu kryptowalut

Jak podaje "The Guardian", według analizy opublikowanej w styczniu przez ekspertów od blockchain Chainalysis, Korea Północna przeprowadziła w zeszłym roku co najmniej siedem ataków na platformy kryptowalut. Miały one przynieść aktywa cyfrowe o wartości prawie 400 milionów dolarów, co jest jednym z najbardziej udanych lat w historii.