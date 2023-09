Korea Północna dobija targu z Rosją. Putin się rozczaruje efektem na froncie

Stany Zjednoczone uważają także, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania Putin-Kim. To znaczyć może, że po 17 latach sankcji ONZ, mających na celu utrudnienie Korei Północnej zdolności do zbudowania w pełni funkcjonujących sił nuklearnych i rakiet balistycznych, przed północnokoreańskim dyktatorem pojawi się nowa szansa. Rosja dysponuje technologią wojskową, której potrzebuje Kim.