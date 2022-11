Korea Północna. Córka dyktatora znów pokazana publicznie. "Będzie sukcesorką władzy"

Służby specjalne Południowej Korei ustaliły nieco więcej, niż chciała ujawnić Północ. Dziewczynka widoczna na zdjęciu jest drugim dzieckiem Kima. Według wywiadu Seulu dziesięciolatka jest jedną z trojga rodzeństwa. Dzieci przywódcy, które tradycyjnie będą musiały dziedziczyć władzę i przejąć obowiązki przewodzenia Pjongjangowi, rodziły się w 2010, 2013 i 2017 roku. Najstarsze z nich to syn, co daje do myślenia komentatorom.