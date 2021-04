Korea Północna. Budowa, która budzi lęk. Kim Dzong Un potrzebuje więźniów

Pierwsi więźniowie mają trafić do obozu z początkiem maja 2021 roku . Do budowy skierowano między innymi żołnierzy podlegających Ministerstwu Spraw Społecznych, które będzie też zarządzać nowym obozem. Miejsce prac jest ściśle strzeżone przez uzbrojonych strażników.

Do nowego obozu zostaną przeniesieni więźniowie z innych części kraju Kim Dzong Una . Będą tam również kierowani nowi skazani.

Kim Dzong Un buduje nowy obóz w Korei Północnej

Obóz podlegający Ministerstwu Spraw Społecznych różni się od obozu, nad którym kontrolę sprawuje Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego . Skierowanie do tego pierwszego daje szansę wyjścia na wolność pod warunkiem "dobrego sprawowania". Eksperci od Korei Północnej podkreślają, że więźniowie chętniej pracują i bardziej się przykładają do swoich zadań, mając świadomość, że mogą być znowu wolni. Koreańczycy osadzeni w obozach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego takiej perspektywy w zdecydowanej większości nie mają.

Lokalizacja nowego obozu nie jest przypadkowa. Kim Dzong Un potrzebuje więźniów do pracy przy wydobyciu rudy uranu i w zakładach wzbogacania uranu. Według ustaleń NK Daily komunistyczny reżim nielegalnie sprzedaje rudę uranu oraz wzbogacony uran do Chin. Chińczycy ostatnio wolą kupować rudę, bo jest tańsza i nie do końca ufają północnokoreańskiej technologii wzbogacania. W mediach pojawiają się także w niepotwierdzone informacje o nielegalnych kontaktach handlowych komunistów z Korei Północnej z Iranem, Syrią, Katarem i Egiptem, które mają dotyczyć uranu.