Koperta na wesele. Jaką kwotę przekazać parze młodej?

Ile dać do koperty na wesele? Wyprawienie przyjęcia wzrosło nawet o kilkadziesiąt procent

Zaręczeni, planujący sformalizowanie swojego związku, zapraszają na uroczystość osoby, z którymi chcą dzielić ten szczególny czas. Ci, w prezencie ślubnym często przekazują młodym pieniądze. Najważniejszym czynnikiem, który powinien decydować o wyborze prezentu na wesele, w tym także kwoty, jaką włożyć do koperty dla pary młodej, powinny być własne możliwości finansowe. Chociaż w opinii przyjęło się przekonanie, że to rodzina powinna okazać największą szczodrość, nie stanowi to bezwzględnej zasady.